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الليلة.. "ياسمينا" تغني لأم كلثوم وشيرين في "رأي عام" مع عمرو عبدالحميد

الخميس 08/أغسطس/2019 - 01:02 م
الليلة.. ياسمينا تغني لأم كلثوم وشيرين في رأي عام مع عمرو عبدالحميد
ياسمينا
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أحمد رمضان متولي
 
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تحل المطربة الشابة ياسمينا العلواني، ضيفة على برنامج "رأي عام" الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد على قناة "TeN"، في تمام الثامنة مساء الخميس.

 

وتغني ياسمينا خلال الحلقة، مجموعة من أغاني أم كلثوم المفضلة لديها، كما تكشف عن تفاصيل وكواليس جديدة خلال مشاركتها في Arabs Got Talent، وأحدث أعمالها الفنية.

 

يذكر أن برنامج "رأي عام" يقدمه الإعلامي المتميز عمرو عبد الحميد، ويذاع من الأحد للخميس في الثامنة مساء عبر فضائية TeN.

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