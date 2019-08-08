نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد أعمال الصيانة و التطوير بالمدينة الجامعية
الخميس 08/أغسطس/2019 - 01:01 م
أية حمروشي
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أجرى صباح اليوم الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب جولة تفقدية لعدد من التطويرات والتجديدات بالمدينة الجامعية طلبة، رافقه خلالها كل من المهندس محمد عبدالله المدير بالإدارة العامة للشئون الهندسية والمهندس محمد فاروق مقلد المدير بالإدارة العامة للشئون الهندسية والأستاذ إبراهيم سعيد المشرف العام على قطاع المدن الجامعية وعضو إدارة مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و الأستاذ خالد عاصم مدير المدينة الجامعية للطلاب.
وخلال الجولة أكد أ.د. عبد الفتاح سعود أن إدارة الجامعة تحرص على استمرار أعمال الصيانة والتطوير بكافة قطاعاتها وبخاصة قطاع المدن الجامعية، وذلك بالتزامن مع الاستعداد للعام الجامعي الجديد ٢٠٢٠/٢٠١٩.
وأضاف أن العام الماضي شهد عدداً من المبادرات التي شارك فيها طلاب الجامعة من بينها مبادرة "بأيدينا نجملها" والتي انطلقت إيمانا بأهمية إشراك الطلاب في الحفاظ على منشآت الجامعة والإسهام في تجميلها، مؤكداً استمرار مثل هذه المبادرات الناجحة التي تعود بالنفع على المجتمع ككل، وأن أعمال الصيانة الجارية الآن هي امتداد لهذه المبادرة و يتم تنفيذها بالجهود الذاتية للجامعة و إدارة المدن والإدارة الهندسية للجامعة في تجربة رائدة.
كما أشاد بجهود وتعاون مختلف إدارات الجامعة، لافتاً إلى أن إدارة الجامعة تضع نصب أعينها هدفاً استراتيجياً وهو أن تنافس الخدمات المقدمة فيها للطلاب أرقي المستويات العالمية.
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