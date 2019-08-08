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إطلاق إسم السبسي على قاعة مؤتمرات جامعة الأقصى في غزة

الخميس 08/أغسطس/2019 - 12:59 م
إطلاق إسم السبسي على قاعة مؤتمرات جامعة الأقصى في غزة
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محمد وليد الجموسي
 
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أطلق مجلس أمناء جامعة الأقصى، اليوم الأربعاء، اسم الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي على قاعة المؤتمرات الكبرى في مبنى الجامعة بخان يونس جنوب قطاع غزة . 
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس أمناء جامعة الأقصى بمدينة غزة.
وأكد كمال الشرافي مستشار الرئيس ورئيس مجلس أمناء جامعة الأقصى في تصريح صحفي أن "هذا القرار جاء ذلك تقديرا ووفاءً لدور الرئيس الراحل ولتونس الشقيقة وهو كذلك خليفة الزعيم الكبير الحبيب بورقيبة، والشعب التونسي صاحب الفضل باستضافة تونس للفلسطينيين على أرضها".
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