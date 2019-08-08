لطفي المرايحي : نبيل القروي لا يطبق القانون و المفروض ما يترشحش للرئاسية

قال الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري و مرشح الرئاسة لطفي المرايحي ان صاحب قناة 'نسمة ' نبيل القروي يجب عليه سحب ترشحه من الانتخابات الرئاسية .

و أضاف المرايحي استضافته في برنامج' ناس نسمة' على قناة 'نسمة' أن القروي لديه قضايا يجب عليه عدم الترشح للرئاسية و ايضا ليس لديه اي دور في السياسة قائلا ' أولا عندك قناة ممنوع تترشح و ثانيا الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري اصدرت قرار بغلق القناة وانت منفذتش القرار و مطبقتش القانون كيفاش باش تنجم طبق قانون على التونسيين و انت ماكش طبق فيه.