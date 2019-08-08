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لطفي المرايحي : نبيل القروي لا يطبق القانون و المفروض ما يترشحش للرئاسية

الخميس 08/أغسطس/2019 - 12:58 م
لطفي المرايحي : نبيل القروي لا يطبق القانون و المفروض ما يترشحش للرئاسية
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محمد وليد الجموسي
 
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قال الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري و مرشح الرئاسة لطفي المرايحي ان صاحب قناة 'نسمة ' نبيل القروي يجب عليه سحب ترشحه من الانتخابات الرئاسية .
و أضاف المرايحي استضافته في برنامج' ناس نسمة' على قناة 'نسمة' أن القروي لديه قضايا يجب عليه عدم الترشح للرئاسية و ايضا ليس لديه اي دور في السياسة قائلا ' أولا عندك قناة ممنوع تترشح و ثانيا الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري اصدرت قرار بغلق القناة وانت منفذتش القرار و مطبقتش القانون كيفاش باش تنجم طبق قانون على التونسيين و انت ماكش طبق فيه.
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