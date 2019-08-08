عضو جمعية رجال الأعمال: مواطن من كل 3 في مصر تحت خط الفقر

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قال المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الناتج القومي لمصر نحو 250 مليار دولار، بينما الناتج القومي للسعودية 800 مليار دولار، والإمارات 450 مليار دولار.



وأضاف "الزيات"، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن معدل الفرد من الناتج القومي في مصر ضعيف جدًا بسبب الزيادة السكانية، موضحًا أن مواطن من كل 3 في مصر تحت خط الفقر، مشيرًا إلى أن هناك مبادرات من الحكومة لتوفير حياة كريمة لهؤلاء المواطنين، لكنها ليست كافية لحل المشكلة، وإنما حل المشكلة يستلزم زيادة دخل الفرد ليتناسب مع الأسعار العالمية.



وتابع، أن هناك إصلاحات اقتصادية تحدث على أرض الواقع، ولكن المواطن لا يشعر بنتائجها نظرًا لتخبط السياسات الاقتصادية على مدى سنوات طويلة، والخوف من اتخاذ قرار الإصلاح الاقتصادي على مدار 60 عام، ولكونها تعالج مشكلة 60 عام ماضية.

