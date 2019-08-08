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مفاجآت وغرائب حج الخلفاء والأمراء في حلقة خاصة من "يحكى عن الحج" الليلة على قناة اقرأ

الخميس 08/أغسطس/2019 - 12:55 م
مفاجآت وغرائب حج الخلفاء والأمراء في حلقة خاصة من يحكى عن الحج الليلة على قناة اقرأ
يحكى عن الحج
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الفجر الفني
 
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تعرض قناة اقرأ الساعة السادسة إلا ربع مساء، حلقة خاصة من برنامج "يحكى عن الحج" تقديم أحمد عبد الجواد والمنشد مصعب عرفات، وتتناول الحلقة الكثير من المفاجآت والغرائب عن حج الخلفاء والأمراء في التراث الإسلامي، مثل الخليفة الأول لرسول الله "ص" أبو بكر الصديق، رضي الله عنه، والخليفة المهدي وهارون الرشيد، وكيف كانوا يعيشون في عالم من الورع والتقوى، ويتقربون من العلماء، ويمهدون طرق الحجيج، تقربا لله عز وجل.

 

البرنامج يعرض يوميا الساعة ٥:٤٥ مساء، ويعاد الساعة الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة.

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