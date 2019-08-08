قبل عيد الضحى 2019| مشروبات تساعد على هضم لحم العيد
الخميس 08/أغسطس/2019 - 11:55 ص
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في عيد الأضحى يحرص الناس على تناول اللحوم وذبح الأضاحي، فيتناولونها في الوجبات الثلاث، ويعانون من مشاكل في المعدة بعد ذلك نظرا لأن لحوم الضآن تكون دسمة ومن أفضل المشروبات التي يجب أن يتناولها الشخص بعد تناول لحم أضحية العيد ما يلي:
مشروب الليمون والقرفة
تساعد القرفة على التخلص من الغازات، والانتفاخ، ورفع معدلات حرق الدهون بشكل ملحوظ:
المكونات:
2 كوب من الماء المغلي.
2 ملعقتان صغيرتان من الشاي.
1 حبة ليمون.عود قرفة.
طريقة التحضير:
1- نقع الشاي والقرفة في المياه المغلي، لمدة 5 دقائق.
2- صفِ الشاي من الخليط.
3- يقدم الخليط مع شرائح الليمون باردًا أو ساخنًا.
الليمون بالنعناع
طريقة التحضير:
1- وضع الليمون، والنعناع، والثلج، والسكر، والماء البارد في الخلاط الكهربائي، لمدة دقيقتين.
2- وضع الخليط في كأس التقديم.
شاي الزنجبيل
المكونات:
4 شرائح رقيقة من الزنجبيل الخام.
1 كوب مياه.
1 ملعقة طعام عسل.
طريقة التحضير:
1- قم بتقسير الزنجبيل، وتقطيعه إلى أجزاء رقيقة.
2- وضع شرائح الزنجبيل والمياه في إناء كبير على النار، لمدة 10 دقائق.
3- يرفع الخليط من على النار بعد الغليان، ثم يضاف له ملعقة العسل، لإعطاءه مذاق جيد
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