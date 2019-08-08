قبل عيد الضحى 2019| مشروبات تساعد على هضم لحم العيد

مشروب الليمون والقرفة

تساعد القرفة على التخلص من الغازات، والانتفاخ، ورفع معدلات حرق الدهون بشكل ملحوظ:

المكونات:

2 كوب من الماء المغلي.

2 ملعقتان صغيرتان من الشاي.

1 حبة ليمون.عود قرفة.





طريقة التحضير:

1- نقع الشاي والقرفة في المياه المغلي، لمدة 5 دقائق.

2- صفِ الشاي من الخليط.

3 - يقدم الخليط مع شرائح الليمون باردًا أو ساخنًا.





الليمون بالنعناع

طريقة التحضير:

1- وضع الليمون، والنعناع، والثلج، والسكر، والماء البارد في الخلاط الكهربائي، لمدة دقيقتين.

2- وضع الخليط في كأس التقديم.





شاي الزنجبيل

المكونات:

4 شرائح رقيقة من الزنجبيل الخام.

1 كوب مياه.

1 ملعقة طعام عسل.





طريقة التحضير:

1- قم بتقسير الزنجبيل، وتقطيعه إلى أجزاء رقيقة.

2- وضع شرائح الزنجبيل والمياه في إناء كبير على النار، لمدة 10 دقائق.