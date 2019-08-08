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صابر الرباعي يشدو بأجمل أغانيه بمهرجان الحمامات التونسي الـ55 غدًا

الخميس 08/أغسطس/2019 - 11:58 ص
صابر الرباعي يشدو بأجمل أغانيه بمهرجان الحمامات التونسي الـ55 غدًا
صابر الرباعي
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أحمد رمضان متولي
 
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سهرة فينة بامتياز سيحييها النجم صابر الرباعي، وذلك غدًا الجمعة  9  أغسطس 2019، بمهرجان الحمامات الدولي التونسي في دورته الـ55، وذلك في تمام الساعة 10 مساءً.

 

صابر الرباعي، هو نجم ولد ليضيء  قلوب الجماهير التونسية والعربية انه المغني والملحن والموهبة والقيمة الفنية الثابتة.

 

أكسبته أعماله كل الاحترام والتقدير، ويحمل في أعماله كل نقاء روحه التي ينقلها إلى جمهوره من خلال أجمل الألحان.

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