أغاني الـ"سينجل" طريق المطربين للترويج لألبومات الصيف

بعد انتشار مواقع التحميل المجاني، واعتماد مجموعة كبيرة من الشباب على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة في الاستماع لألبومات مطربيهم المفضلين، أصبحت فكرة طرح ألبوم غنائي كامل مرة واحدة، فكرة غير مجدية بالنسبة لمجموعة كبيرة من المطربين، وهو الأمر الذي دفعهم للتفكير في عدة طرق أخرى كان منها طرح أغنيات "سينجل" منفردة من خلال قنواتهم الخاصة على موقع "youtube" لتحقيق أكبر عائد مادي من هذه الأغنيات.

وكان في مقدمة هؤلاء النجوم الفنان عمرو دياب الذي قرر أن يقوم بالإنتاج لنفسه منذ ما يزيد على 3 سنوات تقريبا، لذلك فإن دياب قرر أن يكون التسويق للألبوم بشكل جديد ومختلف من خلال طرح أغنياته بشكل "منفرد"، وهو الأمر الذي لاقي نجاحا كبيرا بالنسبة لدياب، كان أخره طرحه لأغنية "بحبه" التي ستكون ضمن أغنيات ألبوم "أنا غير" المقرر طرحه نهاية الشهر الجاري.



وسار على نفس الأسلوب الفنان الشاب هيثم شاكر الذي طرح منذ أيام أغنية جديدة حملت عنوان "متوصنيش" وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع شريف مكاوي، الأغنية ضمن ألبوم "معرفة قديمة" الذي يعود به هيثم شاكر للساحة الغنائية بعد غياب لسنوات.



وتنضم أيضا لهذه القائمة المطربة "مليكة" التي تستعد خلال الفترة المقبلة لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان "كنتي" وهي من كلمات هاني عبد الكريم، ألحان مدين، توزيع يحيى يوسف، ومن المقرر أن تطرح "مليكة" الأغنية ضمن ألبوم غنائي مكون من 10 أغنيات تتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الملحنين والموزعين.



الفنان هشام عباس، الذي غاب لسنوات أيضا، قام منذ أيام بطرح أغنية منفردة حملت عنوان "شاري بالغالي"، من كلمات حسن عطية، ألحان أحمد زعيم، توزيع توما، ومن المقرر أن تكون ضمن ألبوم "عامل ضجة" المقرر نزوله في الأسواق نهاية الشهر الجاري.