نيمار يفرض شروطه على ريال مدريد

كشف "راديو كتالونيا" اليوم الأربعاء، عن حقيقة العروض المقدمة من بعض الأندية لضم نيمار جونيور من باريس سان جيرمان هذا الصيف.









وقال الإعلامي مارسيلو بيشلير عبر "راديو كتالونيا" أنه لا يوجد عرض من مانشستر يونايتد أو ريال مدريد أو حتى برشلونة لضم نيمار من باريس.









وأضاف في حديثه أن نيمار ينتظر الرحيل إلى برشلونة، ويعتبر بالنسبه للنادي أولوية ولكن إذا رأى البرازيلي أن هذا الخيار قد "مات" فسوف يستمع إلى عروض الأندية الأخرى.









ويذكر أن صحيفة "سبورت" الإسبانية قد أكدت أن نيمار يقترب من ريال مدريد ويتبقى فقط الاتفاق على المقابل المادي وبعض الأمور الشخصية الخاصة باللاعب.









وفشل نيمار في التأقلم مع أجواء باريس منذ قدومه في 2017 من برشلونة بعدما تم دفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ 222 مليون.



