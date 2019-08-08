وزير التعليم العالي الأسبق: مستوى خريجي كليات الطب الحكومية أفضل من الخاصة

Advertisements

أكد الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي الأسبق، ورئيس اللجنة العليا للأورام سابقا، ورئيس القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، ضرورة أن يكون هناك توازن بين الفئات العملية داخل المجتمع، وأن تتغير نظرة المجتمع لكليات القمة.



وأضاف "خالد"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، أن قطاع الطب مازال بحاجة لأطباء، لكن هذا يكون بمنع تسرب الأطباء المصريين للخارج، وليس بزيادة عدد الخريجين، مشددًا على أن الخريجين مطلوبين جدًا في الخارج؛ لكون مستوى الطبيب المصري مرتفع جدًا.



وتابع، أن من أسباب تسرب الأطباء قلة المرتبات، وقلة التدريبات للأطباء، ومواجهة صعوبات في العمل، مشددًا على ضرورة التشجيع على إنشاء كليات طب حكومية أو خاصة أو أهلية جديدة، وليس زيادة الأعداد بالكليات الحالية.



وشدد، على أنه حتى الآن مستوى خريجي كليات الطب الحكومية أفضل من الخاصة.

