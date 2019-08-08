ربيع الأسمر يشعل أجواء راشيا ويحيي الجيش في عيده

بدعوة من بلدية راشيا وتجمع شباب راشيا، ووسط حضور جماهيري غفير تقدمته رئيسة جمعية «كياني» السيدة نورا جنبلاط، ووزير الصناعة وائل أبو فاعور وشخصيات سياسية وبلدية واجتماعية، إلى جانب أهالي المنطقة، إفتتح النجم ربيع الأسمر مهرجانات صيف راشيا 2019.

وقد غصّت مدرّجات قلعة الاستقلال في راشيا بالجمهور المقبل من مختلف القرى البقاعية المجاورة، فيما أمتع الأسمر الحاضرين بباقة من أجمل أغنياته الشعبية المحببة لديهم، وبدورهم تفاعلوا معه غناء ورقصاً ومشاركة في حلقات الدبكة الشهيرة.

وعلى صعيد متصل، أحيى النجم ربيع الأسمر حفلاً ضخماً لمناسبة العيد الرابع والسبعين للجيش اللبناني، وذلك في نادي الضباط في اليرزة حيث قدّم مجموعة كبيرة من أغنياته القديمة والجديدة، بالإضافة إلى المواويل الخاصة بالجيش اللبناني.