رسميا.. الجزيرة الإمارتي يعلن تعاقده مع عموري وشقيقه

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي، عن تعاقده مع الثنائي الدولي الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري"، وعامر عبد الرحمن، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.









‏‎وذكر النادي عبر موقعه الرسمي، أن عموري وقع عقدًا مع الجزيرة لمدة 3 مواسم، بينما انضم شقيقه عامر للفريق لمدة عامين، بعد موافقة العين الإماراتي.









وكان عموري قد عاد لفريقه العين، بعد إنتهاء إعارته للهلال السعودي، وفشل المفاوضات بينهما لتجديد الإعارة، لينتقل بعد ذلك للجزيرة رفقة شقيقه.



