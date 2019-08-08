رأي الإفتاء حول صيام يوم عرفة منفردا

ننشر لكم رأي الإفتاء المصرية حول صيام يوم عرفة منفردا بعد سؤال ورد إليها مفاداه " هل يجب علينا الصيام من أول شهر ذي الحجة، إذا اردنا صيام يوم عرفة"، على النحو التالي:



