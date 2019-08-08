رأي الإفتاء حول صيام يوم عرفة منفردا
الخميس 08/أغسطس/2019 - 11:35 ص
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ننشر لكم رأي الإفتاء المصرية حول صيام يوم عرفة منفردا بعد سؤال ورد إليها مفاداه "هل يجب علينا الصيام من أول شهر ذي الحجة، إذا اردنا صيام يوم عرفة"، على النحو التالي:
وقالت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد متابعي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حول صوم يوم عرفة "لا يجب على المسلم لكي يصوم يوم عرفة أن يصوم الأيام الثمانية التي قبله؛ حيث ورد في الحديث الشريف استحباب صوم يوم عرفة من غير اشتراط اقتران صومه بصوم ما قبله؛ فروى مسلمٌ في "صحيحه" عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ".
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