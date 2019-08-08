طوارئ في صحة قنا لاستقبال عيد الأضحى المبارك
الخميس 08/أغسطس/2019 - 11:47 ص
بسام عبدالحميد
Advertisements
Advertisements
أعلن الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن مديرية الصحة أعلنت حالة الطوارئ بكافة المستشفيات لاستقبال أي حالات مرضية وتقديم العلاج اللازم لها وتوفير الأدوية وكافة مستلزمات الطوارئ وأكياس الدم بكميات إضافية.
وأشار الى أنه سيتم الدفع بعدد كاف من سيارات الإسعاف في أماكن تجمع المواطنين وساحات الصلاة والمتنزهات العامة وعلي الطرق الداخلية والإقليمية بالمحافظة.
وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، أنه تم إلغاء كافة الإجازات والراحات للعاملين بالمستشفيات وزيادة عدد الاطباء النوبتجيين بأقسام الطوارئ طوال أيام العيد.
Advertisements
المزيد عن: محافظات عيد الأضحي المبارك أخبار مصر
- "صحة قنا" تعلن الطوارئ استعدادًا لعيد الأضحى المبارك
- أبرز وأهم أخبار محافظة قنا اليوم الثلاثاء 15/8/2017
- محافظ قنا لـ "الفجر": خطة محكمة على أسواق اللحوم وتخصيص 104 ساحات لصلاة عيد الأضحى (حوار)
- ننشر خطة "صحة الإسماعيلية" لاستقبال عيد الأضحى المبارك
- طوارئ بجميع مستشفيات الجمهورية لتأمين احتفالات عيد الأضحى
- "صحة" قنا: سيارات الإسعاف جاهزة حال وقوع أي طارئ بسبب السيول
- "صحة السويس" ترفع حالة الطوارئ بالمستشفيات فى الذكرى الخامسة لثورة ٣٠ يونيو
- "صحة قنا": إلغاء راحات الأطباء تزامنا مع عيد الأضحى
- محافظ الغربية: إعلان الطوارئ بجميع المستشفيات خلال أيام عيد الأضحى
- صحة الفيوم: رفع درجة الاستعداد خلال أيام عيد الأضحى