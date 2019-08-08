طوارئ في صحة قنا لاستقبال عيد الأضحى المبارك

أعلن الدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن مديرية الصحة أعلنت حالة الطوارئ بكافة المستشفيات لاستقبال أي حالات مرضية وتقديم العلاج اللازم لها وتوفير الأدوية وكافة مستلزمات الطوارئ وأكياس الدم بكميات إضافية.





وأشار الى أنه سيتم الدفع بعدد كاف من سيارات الإسعاف في أماكن تجمع المواطنين وساحات الصلاة والمتنزهات العامة وعلي الطرق الداخلية والإقليمية بالمحافظة.



