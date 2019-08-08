محافظ القليوبية يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى

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أرسل الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.



وتضمنت البرقية: "يسعدني أن أرسل لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة القليوبية خالص التحية مقرونة بأسمى آيات الفخر والاعزاز والتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما يطيب لي ولجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة أن نبعث لفخامتكم أسمى معاني التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك داعين المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات في ظل قيادتكم الرشيدة، رعاكم الله ووفقكم وسدد على طريق الحق خطاكم وكل عام وفخامتكم بخير".



وأرسل محافظ القليوبية، برقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والوزراء والمحافظين بهذه المناسبة العطرة.



كما تقدم المحافظ بخالص التهنئة لأهالي محافظة القليوبية وأعضاء الجهاز التنفيذي وأعضاء مجلس النواب بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك متمنيا أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء.

