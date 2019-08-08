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"أمن قنا": حادث سيارة دشنا سببه اختلال عجلة القيادة وانقلابها 4 مرات

الخميس 08/أغسطس/2019 - 11:39 ص
أمن قنا: حادث سيارة دشنا سببه اختلال عجلة القيادة وانقلابها 4 مرات
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بسام عبدالحميد
 
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كشفت التحريات الأولية التي قام بها رجال المباحث، برئاسة النقيب محمد عبدالقادر، معاون أول مباحث دشنا، شمال محافظة قنا، أسباب حادث مصرع وإصابة 6 في انقلاب سيارة كبوت.

ودللت التحريات أن السيارة انقلبت 4 مرات بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ثم اصطدمت بعامود كهرباء، مما أسفر عن مصرع أحمد حسين حفني، وحسن الصغير، وأحمد كمال حسين، وإصابة ناجح عابدين، وحمدي حسن علام، ورزق محمد أحمد.

وكان مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، قد تلقى إخطارًا من العميد محمود أبوزيد، مأمور مركز شرطة دشنا، يفيد مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة كبوت أمام قرية السمطا.
تم نقل الجثامين والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
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