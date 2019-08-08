وكيل الصحة بالقليوبية يتفقد مستشفى حميات قليوب والمركز الطبي
الخميس 08/أغسطس/2019 - 11:37 ص
منى صموئيل
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تفقد الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، مستشفى حميات قليوب، حيث تابع أعمال التطوير الجارية حاليا في العيادات الخارجية بالمستشفى.
جدير بالذكر أن مستشفي حميات قليوب قد بدأ تشغيلها منذ عدة أشهر بعد توقفها عن العمل لمدة سنوات لأعمال الصيانة والترميم وجاري استكمال الأعمال دون توقف للعمل مرة أخرى.
كما قام وكيل الوزارة بزيارة المركز الطبي بمدينة قليوب وتابع سير العمل بالمركز والخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تفقد اعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بالمركز الطبي، وأثنى على الإقبال المتميز والجهود المبذولة لتوعية الفتيات والسيدات بضرورة الإطمئنان على صحتهن حيث أن الحفاظ على صحة المرأة المصرية يعني الحفاظ على صحة مصر بأسرها.
رافق وكيل الوزارة في جولته الدكتور شعبان وردة، مساعد مدير الرعاية الأساسية، والدكتورة سامية، مدير إدارة قليوب الصحية، والدكتور محمود، مدير مستشفى حميات قليوب.
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