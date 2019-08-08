"البورصة" تقر حذف سهم "جلوبال "من قوائم الأوراق المالية يوم 14 أغسطس المقبل

قررت البورصة المصرية حذف شركة جلوبال تليكوم القابضة من قوائم الأوراق المالية المسموح عليها مزاولة الأنشطة المتخصصة - القائمة أ، بدءاً من جلسة 14 أغسطس 2019.





وقالت البورصة المصرية، إنه تم تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة (فيون هولدينجز بى فى) على أسهم جلوبال بقيمة 9.72 مليار جنيه، من خلال 1.9 مليار سهم.









وقررت البورصة المصرية، فتح الباب لعرض الشراء الإجباري المقدم من شركة فيون هولدنجز بى في، على نحو 1.997 مليار سهم من شركة جلوبال تيلكوم القابضة بسعر 5.08 جنيه، بداية من جلسة يوم الثلاثاء 2 يوليو وحتى يوم 6 أغسطس الجاري.





يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت على عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة فيون هولدنجز بي.فى الخاص بشراء 1.997 مليار سهم، تمثل نسبة 42.31 بالمائة من أسهم رأسمال جلوبال تيلكوم القابضة.





وقالت شركة جلوبال تيلكوم سابقاً، إنها أبرمت اتفاقية تسوية مع مصلحة الضرائب المصرية لتسوية كافة الديون الضريبية المستحقة على الشركة والشركات التابعة والبالغة 136 مليون دولار (2.3 مليار جنيه).





وقرر مجلس إدارة شركة جلوبال، السير في إجراءات الشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة المصرية، بعد قبول العرض المقدم من قبل شركة فيون للاستحواذ على أصولها، وذلك عقب إبرام اتفاقية تسوية مع مصلحة الضرائب المصرية لتسوية كافة الديون الضريبية المستحقة على الشركة والشركات التابعة والبالغة 136 مليون دولار (2.3 مليار جنيه).





يشار إلى أن الرقابة المالية أعلنت في نوفمبر 2017، أنه تم إيداع مشروع عرض شراء إجباري لـ42.31 بالمائة من رأسمال جلوبال تيلكوم القابضة بسعر 7.9 جنيه للسهم والذي قبل بالرفض من قبل الهيئة أكثر من مرة مما انعكس على أداء السهم منذ ذلك الوقت.