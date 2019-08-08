أستاذ أورام يوضح حقيقة تسبب الشاي باللبن في الإصابة بالسرطان

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كشف الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق ورئيس اللجنة العليا للأورام سابقا ورئيس القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، حقيقة تسبب الشاي باللبن في الإصابة بالسرطان.



وأكد "خالد"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، أن الشاي باللبن مفيد للصحة، معقبًا: "لا إفراط ولا تفريط".



وناشد، المواطنين بعدم الاستماع لما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي واللجوء للمختصين الذين يمكن أن يوضحوا لهم ما هو مفيد أو غير مفيد.

