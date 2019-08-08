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‏‫وعْدُ الـ46 عامًا ينفّذه حاج جزائري لزوجته برحلة الديار المقدسة

الخميس 08/أغسطس/2019 - 11:34 ص
‏‫وعْدُ الـ46 عامًا ينفّذه حاج جزائري لزوجته برحلة الديار المقدسة
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أية حمروشي
 
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أوفى حاجّ جزائري بوعد كان قد أطلقه لزوجته قبل 46 عامًا أثناء زواجه، باصطحابها إلى مكة المكرمة وأداء فريضة الحج.

وقال الحاج الجزائري "سيدي زايد": لقد حققت وعدي لزوجتي الذي أطلقته على نفسي منذ أول عهد زواجنا قبل 46 عامًا، بأن أحضر زوجتي إلى مكة المكرمة، ونقوم بأداء فريضة الحج.

وأضاف: أبلغ من العمر 75 عامًا، ولديّ عدد 12 ولدًا، وقد توفي منهم 5 أولاد، وأعمل في وظيفة حكومية.

وتابع: منذ أعوام وأنا أدخر بعض النقود لمثل هذا اليوم؛ محققًا فيه وعدي لزوجتي التي كانت متلهفة لرؤية الكعبة.

وأردف: شعوري لا يوصف بفرحتي برؤية الكعبة وتحقيق حلم زوجتي الذي كان يراودها طيلة سنوات العمر.

وقال: ما شهدته من خدمات ورحابة في الاستقبال يفوق الخيال؛ فإنني أتقدم بالشكر لجميع القائمين على خدمة الحجيج.


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