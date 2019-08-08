رئيس جامعة القاهرة: صرف ١٠٠ ألف جنيه لأسرة شهيدي الأمن الإداري بمعهد الأورام

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، موافقة مجلس الجامعة على صرف مبلغ ٥٠ ألف جنيه لكل فرد من فردي الأمن الإداري اللذين استشهدا بالحادث الإرهابي الذي وقع أمام معهد الأورام.





وأضاف الخشت، أن رجلين من خيرة عناصر الأمن الاداري في معهد الاورام استشهدا في الحادث الإرهابي الأسود أمام المعهد، وجامعة القاهرة إذ لا تتخلى عمن يعمل بها بأى شكل من أشكال العمل، تقرر صرف مبلغ خمسين ألف جنيه لكل منهما بموافقة مجلس الجامعة.





وأشار "الخشت"، إلى أن هذا أقل ما يمكن أن تقدمه الجامعة لرجالها الذين صدقوا عهدهم معها واستشهدوا وهم يدافعون عنها ويحمونها، معلنا أن أبواب الجامعة مفتوحة لرعاية أبناء شهدائها وأسرهم، قائلا: "جزاؤهم الأكبر عند الله تعالى العدل الأكبر الرحمن الرحيم".



