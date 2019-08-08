بيلا فى أول إختبار ودى إستعدادا للقسم الثانى

يدخل بيلا الصاعد حديثا للقسم الثانى والذى ينافس الموسم المقبل بمجموعة بحرى أولى إختباراته الودية إستعدادا للموسم المقبل بقيادة فنية لياسر رضوان والذى تولى المسئولية عقب رحيل عبداللطيف الدومانى حينما يلاقي شربين بملعب بيلا فى الرابعة عصر اليوم الخميس.

ويسعى ياسر رضوان وجهازه المعاون لتجربة العناصر الجديدة والقديمة بالفريق فى أول تجربة فنية عقب توليه المهمة يونيو الماضى للوقوف على مدى جاهزية وإنسجام لاعبيه قبل إجازة عيد الأضحى والتوجه لمعسكر الفريق الرئيسي بالإسكندرية بعدما تم إلغاء معسكر دجلة.





على الجانب الأخر يسعى شربين للإستعداد جيدا للموسم المقبل بالقسم الثالث تحت قيادة نبيل حلمى والذى يتولى قيادة الفريق فنيا للموسم الثانى على التوالى والذى كان قريبا الموسم الماضى من الصعود للترقى للممتاز "ب" لولا تراجع نتائج الفريق بالدور الثانى.