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أسهم أوروبا تصعد للجلسة الثانية بفضل إرتياح بشأن الصين

الخميس 08/أغسطس/2019 - 10:18 ص
أسهم أوروبا تصعد للجلسة الثانية بفضل إرتياح بشأن الصين
الاسهم الاوروبية
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وكالات
 
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ارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثانية يوم الخميس، في الوقت الذي تشجع فيه المستثمرون بفضل ارتفاع أقوى من المتوقع للصادرات الصينية واستقرار اليوان بعد أسبوع امتلأ بالاضطرابات التي تركزت حول تصعيد متجدد في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبعد انخفاضه خمسة بالمئة في موجة اضطراب على مدى ثلاثة أيام بدأت أواخر الأسبوع الماضي، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة في 0714 بتوقيت جرينتش، ليعزز ارتفاعا ضئيلا حققه يوم الأربعاء مع قيادة قطاع التكنولوجيا للمكاسب.

وأظهرت أحدث إعلانات الأرباح مبيعات مخيبة للتوقعات في الربع الثاني من أديداس الألمانية للملابس الرياضية، مما دفع أسهم الشركة للتراجع 1.5 بالمئة، فيما ربح سهم تيسن كروب اثنين بالمئة في مواجهة تحذير رابع بشأن الأرباح يقول محللون إنه جرى وضعه في الحسبان بالفعل بشكل كبير
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