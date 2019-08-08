أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر (فيديو)

عرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام، حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في سوق الجملة.





وجاءت أسعار الخضراوات، على النحو التالي: الطماطم 4 جنيهات للكيلو، والبطاطس 5.5 جنيهات، والبصل 3.5 جنيهات، والخيار 4 جنيهات، والجزر 6 جنيهات، والكوسة 9 جنيهات، والملوخية 3 جنيهات، والفاصوليا 28 جنيهًا.



