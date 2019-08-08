اللواء البسامي يؤكد جاهزية قيادة المرور لتنفيذ خططها بالمشاعر المقدسة

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أكد مدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي جاهزية قيادة شؤون المرور لتنفيذ خطة المرور في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.





وأوضح اللواء البسامي أن الإدارة العامة للمرور قامت بدراسة الخطط المرورية منذ أشهر بعيدة وعملت على تجهيزها والبدء في مرحلة التحضير، ومن ثم في مرحلة التنفيذ، ما أسهم في تحقيق الكثير من المستهدفات.



وبين اللواء البسامي أن قيادة شؤون المرور في الحج بدأت أول أمس في مرحلة منع دخول السيارات الصغيرة إلى المشاعر، حيث أخليت المشاعر ولله الحمد من السيارات الصغيرة من خلال قيام قيادة الحجوزات على مداخل مكة المكرمة لمنع السيارات غير المصرح لها بالدخول إلى مكة المكرمة وكذا سيارات المحرمين الذين لا يحملون تصاريح الحج.



