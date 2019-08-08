النفط يقفز بدعم من توقعات خفض الإنتاج بعد تراجع الأسعار 4%
الخميس 08/أغسطس/2019 - 10:14 ص
الفجر الاقتصادي
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قفزت العقود الآجلة للنفط بأكثر من دولار للبرميل يوم الخميس معوضة نصف خسائر بلغت نحو خمسة بالمئة في الجلسة السابقة بفعل توقعات بأن تراجع الأسعار قد يؤدي لخفض الإنتاج.
وبحلول الساعة 0634 بتوقيت جرينتش، صعد خام برنت إلى 57.81 دولار للبرميل بزيادة 1.58 دولار أو 2.81 بالمئة بالمقانة مع الإغلاق السابق. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.61 دولار أو 3.15 بالمئة إلى 52.70 دولار للبرميل.
وتراجعت العقود الآجلة للخامين إلى أدنى مستوى منذ يناير كانون الثاني يوم الأربعاء بعد ارتفاع مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية إضافة إلى مخاوف من زيادة تأثر نمو الطلب سلبا في العام الحالي بفعل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
وقال محللون إن أسعار الخام ارتفعت يوم الخميس بفضل توقعات بأن السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، وغيرها من المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قد يتحركون لدعم السوق عن طريق خفض الإمدادات.
وذكرت بلومبرج في تقرير يوم الأربعاء نقلا عن مسؤول سعودي أن بلده يجري محادثات مع منتجين آخرين للتحرك من أجل وقف تراجع أسعار النفط.
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