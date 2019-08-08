ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ولي العهد يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي سبل تعزيز الأمن البحري

الخميس 08/أغسطس/2019 - 10:16 ص
ولي العهد يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي سبل تعزيز الأمن البحري
Advertisements
طباعة
أية حمروشي
 
Advertisements
بحث صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع، مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في اتصال هاتفي، مساء الأربعاء، سبل تعزيز الأمن البحري، بعد التهديدات الأخيرة التي واجهتها ناقلات نفط في مضيق هرمز.

وتناولت مباحثات ولي العهد مع وزير الخارجية الأمريكي التحديات الإقليمية، حيث أعاد الجانبان التأكيد على دعم المبعوث الأممي باليمن مارتن جريفيث.

Advertisements
المزيد عن:
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
برشلونة - أسبانيا
1
x
01:00
0
نابولي - إيطاليا