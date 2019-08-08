ليف شريبر يبدأ تصوير الموسم السابع من مسلسل "Ray Donovan"





بدأ النجم ليف شريبر، تصوير الموسم السابع من مسلسله الناجح Ray Donovan، حيث ظهر في لقطات من موقع تصوير المسلسل بمدينة نيويورك.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، اللقطات التي ظهر بها ليف، حيث كان في طور الاستراحة في انتظار توقف هبوط الأمطار بموقع التصوير.

يأتي ذلك بعد حوار أجرته زوجته السابقة النجمة ناعومي واتس، ما مجلة "بورتر إد"، عبرت خلاله عن فخرها بنجاح ليف في مسيرته الفنية حتى الآن، وكونهما متوافقان كصديقين بعد انفصالهما رسميا.