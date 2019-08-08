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الهند لباكستان: كشمير "شأن داخلي"

الخميس 08/أغسطس/2019 - 10:14 ص
الهند لباكستان: كشمير شأن داخلي
الهند وباكستان
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وكالات
 
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قالت نيودلهي لإسلام آباد، الخميس، إن كشمير "شأن داخلي"، غداة طرد السفير الهندي في باكستان رداً على إلغاء الحكومة الهندية الحكم الذاتي في إقليم كشمير المتنازع عليه.

 

وأكدت وزارة الخارجية الهندية في بيان، أن "الأحداث الأخيرة المرتبطة بالمادة 370 (من الدستور) هي شأن داخلي هندي بالكامل"، منددة بـ"تحركات أحادية" اتخذتها باكستان.

 

والاثنين، قامت حكومة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بإلغاء الحكم الذاتي الدستوري في إقليم جامو وكشمير (شمال).

 

وصوّت البرلمان الهندي على تقسيم الشطر الهندي من كشمير إلى منطقتين خاضعتين مباشرة لسلطة نيودلهي، ما يهدد بإشعال المنطقة التي تشهد حركة تمرد انفصالي منذ 30 عاماً.

 

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