رئيس ريال مدريد في باريس لإنهاء صفقة نيمار

كشفت تقارير صحافية إسبانية عن تفاصيل عرض ريال مدريد لباريس سان جيرمان من أجل الحصول على توقيع نجمه البرازيلي نيمار جونيور.









ووفقًا لصحيفة سبورت الإسبانية، تقدم نادي ريال مدريد بعرض رسمي مفاجئ لباريس سان جيرمان لضم البرازيلي نيمار مقابل 120 مليون يورو، بالإضافة إلى نقل لوكا مودريتش لملعب حديقة الأمراء.









وأوضحت الصحيفة الشهيرة أن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، ذهب بنفسه لمحاولة إضفاء الطابع الرسمي على عملية نقل نيمار إلى سانتياغو برنابيو، ويعتقد أنه مستعد لإغلاق العملية في الوقت الذي يمنح فيه اللاعب الموافقة، حيث أن الاتفاق بين الناديين تم بالفعل.









يعرف برشلونة كل هذه الحركات بشكل مباشر ويتوقع أن يظل نيمار ثابتًا في رغبته في اللعب مع برشلونة.









وعرض فلورنتينو بيريز عقداً مدته خمسة مواسم بنفس الراتب الذي يتقاضاه في باريس سان جيرمان، ولكن لم يحصل بيريز بعد على الموافقة النهائية لنقله.









البرازيلي متردد في الذهاب إلى ريال مدريد، وفي انتظار تحرك إدارة برشلونة في اللحظات الآخيرة.



