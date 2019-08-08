ننشر أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الخميس 8-8-2019





إستقرت أسعار الدواجن اليوم الخميس 8-8-2019 ومع قرب حلول عيد الأضحي المبارك ، وتشهد أسعار الدواجن تراجعا ملحوظا خلال الأيام الماضية، و تعتبر الأسعار هذا العام منخفضة بالمقارنة مع أسعار العام الماضي 2018، بسبب وفرت الكميات المطلوبة بالمنافذ وعدم وجود عجز في السوق المصري ولدى التجار.





وتنشر بوابة الفجر أسعار الدواجن في الأسواق في المزرعة وللمستهلك كالأتي :





سعر الدواجن اليوم بين 22 و23 جنيهًا للكيلو من المزرعة





سعر الدواجن للمستهلك ما بين 27 و28 جنيهًا.





سعر الدواجن البلدي يتراوح في المزرعة ما بين 27 و28 جنيهًا للكيلو، وتباع للمستهلك بين 31 و32 جنيهًا للكيلو.





سعر البط مسكوفي عمر يوم من 11.50 جنيه إلى 12.00 جنيه.





سعر البط مولارد عمر يوم من 12.50 جنيه إلى13.00 جنيه.





سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم مابين 4.75 جنيه إلى5 جنيه.





سعر الكتكوت ساسو عمر يوم بسعر يتراوح مابين 4 جنيه إلى4.25 جنيه.





سعر كرتونه البيض الأبيض من 32.00 جنيه إلى32.50 جنيه.





سعر الكرتونة للبيض الأحمر بسعر يتراوح من 34.00 جنيه إلى 34.50 جنيه.





لحم ساسو سعر الكيلو 36.00 جنيه





لحم امهات سعر الكيلو 20.00 جنيه





بيض بلدي سعر الكرتونه من 35.00 جنيه 35.50 جنيه



