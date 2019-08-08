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تعرف علي أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

الخميس 08/أغسطس/2019 - 10:01 ص
تعرف علي أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم
اسعار الاسماك
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الفجر الاقتصادي
 
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إستقرت اسعار الأسماك في سوق العبور اليوم  الخميس 8-8-2019 ،  ليتراوح  سعر السمك البلطي بين 32 إلى 35 جنيها، وتراوح سعر قشر البياض مابين 50 جنيها و64 جنيه ، ووصل سعر فيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، سجل البياض البلدي 55 جنيها، أما البلطي الأسواني 35 جنيها، فيما بلغ سعر الماكريل 35 جنيها وسمك الوقار بين 40 و70 جنيها.

وسجل الجمبري المجمد 165 جنيها، أما القراميط 20 جنيها والمكرونة السويسي 55 جنيها، وبلغ سعر البوري الممتاز بين 49 إلى 55 جنيها، كما تراوح سعر سمك كاليماري بين 90 إلى 180 جنيه، فيما بلغ سعر السردين المجمد بين 15 إلى 25 جنيها، وتراوح سعر سمك البربون المجمد بين 22 إلى 28 جنيها

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