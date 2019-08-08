إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة نقل بطريق سفاجا القصير

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أصيب 3 أشخاص، اليوم الخميس في انقلاب سيارة نقل بطريق سفاجا القصير تم نقل المصاب إلى مستشفى سفاجا العام لتلقى العلاج.



وكان ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد انقلاب تم السيارة نقل بالكيلو 12 سفاجا القصير تم دفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة.



ونقلت سيارة الإسعاف المصاب لمستسفى سفاجا العام لتلقي العلاج؛ وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.