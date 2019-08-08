"الصخري": سحب رعدية بمكة والمشاعر المقدسة في عرفة والعيد

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توقع المهتم بالأحوال الجوية والظواهر الفلكية أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري؛ رياحًا مثيرة للأتربة على عدة مناطق، اليوم الخميس وغدًا الجمعة، مع وجود فرصة لتشكُّل سحب رعدية على المشاعر المقدسة يومي عرفة وعيد الأضحى.





وقال الصخري –عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إنه يتوقع نهار الخميس وكذلك نهار غد الجمعة، أن تهب رياح شمالية متوسطة السرعة قد تثير الأتربة والغبار بقدر خفيف إلى متوسط، نواحي الكويت وحفر الباطن والصمان وسواحل الشرقية والأحساء، وأجزاء من منطقة الرياض، خصوصًا شمالها وشرقها.



كما توقع الصخري أن تتمتع مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال أيام الحج، بأجواء معتدلة ليلًا تميل إلى الحرارة وسط النهار مع احتمالية تشكُّل سحب رعدية على المشاعر المقدسة أو قربها، خصوصًا يومي عرفة وعيد الأضحى.



