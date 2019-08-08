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115 جنيه كليو"الكندوز" ..تعرف علي أسعار اللحوم اليوم الخميس 8-8-2019

الخميس 08/أغسطس/2019 - 09:51 ص
115 جنيه كليوالكندوز ..تعرف علي أسعار اللحوم اليوم الخميس 8-8-2019
اسعار اللحوم
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الفجر الاقتصادي
 
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استقرت أسعار اللحوم اليوم الخميس 8- 8-2019، فى معظم الأسواق بالقاهرة الكبرى، وذلك قبل يومين من عيد الأضحي ، ليتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز البلدي بين 115 إلى 140 جنيها، والضاني 125 جنيها إلى 150 جنيها، واللحوم الجملي من 100 جنيها إلى 120 جنيها، حسب كل منطقة من المناطق.
وتراوح لحم البتلو مابين 150- 180 جنيه أما عن اللحم الضان فتراوح سعره مابين 130 – 160 جنيه

وسجل سعر اللحوم “أمامي برازيلي كتف وسن ورقبه” 65.5 جنيه، و”قلوب برازيلي” 26.75 جنيه، وكيلو الكبدة المستوردة 38.75 جنيه، والكبدة الهندي 32.5 جنيه، فيما سجل كيلو الكلاوي 31 جنيه.

فيما طرحت منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية وأمان والقوات المسلحة، كيلو اللحوم السودانية بسعر 85 جنيها.

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