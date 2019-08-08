فريق متخصص من جامعة القصيم يشارك في "مشروع الأضاحي" بالحج "صور"



وأفاد بيانٌ صادرٌ عن الجامعة، اليوم الخميس، اطلعت عليه «عاجل»، بانضمام 30 طالبًا من طلاب المستويات العليا من قسم الطب البيطري إلى المشروع؛ وذلك تحت إشراف أستاذ صحة وسلامة اللحوم بقسم الطب البيطري.



ويتولى الفريق الجامعي استلام وفحص جميع الحيوانات من الإبل والأبقار الواردة إلى مجزر المعيصم رقم (4) بدايةً من غرة شهر ذي الحجة إلى نهاية أعمال الحج في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة؛ حيث تم تقسيم الطلاب إلى خمس مجموعات، تتكون كل مجموعة من رائد وخمسة طلاب، ويبدأ الدوام من الساعة الثامنة صباحًا وينتهي الساعة الثانية صباحًا بواقع ست ساعاتٍ دوامًا لكل مجموعة.



ويشارك الفريق خلال هذه الفترة في أداء مهمته التي تتلخص في الكشف الظاهري على جميع الأبقار الواردة إلى المجزر، والسماح للحيوانات التي تجزئ من الناحية الشرعية والبيطرية من 1-9 ذي الحجة، كما تمتد مهمة أفراد البعثة إلى الفحص الروتيني لجميع الذبائح لإقرار صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والتي سوف تبدأ صباح يوم عيد الأضحى المبارك وتستمر طوال أيام التشريق من خلال دوام خاص للمجموعات خلال هذه الفترة.



جامعة القصيم تشارك كل عام في أعمال مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي أثناء موسم الحج منذ بداية العمل به من خلال فرق متخصصة من طلاب وأساتذة كلية الزراعة والطب البيطري بالجامعة، إضافةً إلى مشاركة جوالة الجامعة في معسكرات الخدمة العامة بموسم الحج في أعمال إرشاد الحجاج التائهين، وتفويج الحجاج إلى الجمرات؛ لتسهيل حركة الحشود الكبيرة من حجاج بيت الله الحرام.





تشارك جامعة القصيم -مُمثلةً في كلية الطب البيطري- في مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي أثناء موسم الحج، في إطار مساهمتها في الأعمال الموسمية والمناسبات الوطنية وخدمة حجاج بيت الله الحرام.