أيوب بن فرج الذي توفي في مركز حرس : تقرير الطب الشرعي يؤكد انه مات نتيجة تعرضه للعنف
الخميس 08/أغسطس/2019 - 08:57 ص
محمد وليد الجموسي
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كشف تقرير الطب الشرعي ان الشاب أيوب بن فرج بمركز الحرس الوطني يوم 15 فيفري الماضي كان نتيجة العنف الشديد الذي تعرض له و ليس نتيجة تناول المخدرات.
و قالت محامية عائلة ايوب بن فرج الاستاذة غفران حجيج في تصريح لراديو "ماد" ان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة ختم الأبحاث في القضية وقد تم توجيه تهمة الضرب والاعتداء بالعنف عمدا الناتج عنه الموت لعون الأمن المتهم بقتله وإبقائه بحالة إيقاف ورفض كل مطالب الإفراج عنه.
و أوضحت حجيج أن هيئة الدفاع عن عائلة الضحية قدمت مطلب للاستئناف بعد عدم توجيه تهمة القتل العمد لعون الأمن ، وكذلك هيئة الدفاع عن المتهمين قدمت طلب لاستئناف القضية ، مشيرة الى أن قضية أيوب بن فرج تتضمن أسرار وأن العائلة العائلة تسعى لكشفها، وتابعت أن هيئة الدفاع وجهت التهمة لكل من سيكشف عنه التحقيق في القضية.
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