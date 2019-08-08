جوليان مور تحتفل بالعرض الخاص لـ"After The Wedding" بلوس أنجلوس

بعد أيام قليلة من طرحه بنيويورك، احتفال كل من النجمة جوليان مور، والنجمة ميشيل ويليامز، بالعرض الخاص لفيلمهما الجديد After The Wedding بحضور إعلامي وجماهيري كبير بمدينة لوس أنجلوس.

ونشرت صحيفة ديلي ميل، لقطات من حضور الثنائي للعرض الخاص، الذي حضره النجمتين وكان بواحدة من صالات العرض الكبرى بلوس أنجلوس.

ويعد فيلم After The Wedding أول تعاون سينمائي يجمع بين النجمتين، وهو من إخراج زوج النجمة جوليان مور، المخرج Bart Freundlich.