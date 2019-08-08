وزير الشؤون الثقافية يتحصل على 'جائزة البحر الأبيض المتوسط ​​للثقافة 2018'

تحصل الدكتور محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية على "جائزة البحر الأبيض المتوسط ​​للثقافة 2018 .

وتعتبر جائزة البحر الأبيض المتوسط للثقافة، واحدة من أهم المبادرات المرموقة التي تهدف إلى الاعتراف بمزايا من ساهموا في حوار بنَّاء بين ثقافات دول البحر الأبيض المتوسط، وتكافئ الكتاب والمثقفين ذوي الشهرة الدولية الذين يظهرون الالتزام الثابت في الدفاع عن حق الإنسان في المعرفة والكرامة الاجتماعية والحقوق الأساسية للحرية والسلام..

وسبق أن نالت هذه الجائزة العديد من الشخصيات الاعتبارية على غرار الأديب المصري "نجيب محفوظ" والأديب اللبناني "أمين معلوف"، والكاتب العراقي "جبار ياسين حسين" والكاتب المغربي "طاهر بن جلون" والجزائري "كمال داود"...

يذكر أن محمد زين العابدين الذي شغل خبيرا لدى اليونسكو متحصّل على الدكتوراه الموحدة في الجماليات والجغرافيا السياسية من جامعة السوربون في 2004 والدكتوراه الموحدة في علم الاجتماع السياسي والثقافي من جامعة السوربون في 1998 والدكتوراه الموحدة في تاريخ وعلوم الموسيقى من جامعة السوربون إضافة إلى الإجازة في علم اجتماع الثقافة والاتصال وشهادة الماجستير في تاريخ وعلوم الموسيقى من جامعة السوربون. وهو أيضا متحصل على الأستاذية في الموسيقى من المعهد العالي للموسيقى بتونس.