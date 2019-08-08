الوداد المغربي يقرر استئناف قرارات «الكاف»

كشفت تقارير صحفية مغربية أن إدارة نادي الوداد البيضاوي قررت استئناف قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وأشارت صحيفة «المنتخب» المغربية، إلى أن سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد البيضاوي قرر تقديم استئناف ضد الأحكام الصادرة أمس عن لجنة الانضباط، والتي قضت بإعلان الترجي التونسي بطلا لإفريقيا بسبب انسحاب الوداد من المباراة وتغريمه بـ35 ألف دولار.

ويحق للوداد الاستئناف ضد قرارات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خلال 3 أيام بداية من اليوم، حيث أكدت الصحيفة المغربية أن سعيد الناصيري قد شعر خلال جلسات الاستماع للدفوعات، بوجود ما اعتبره «إنقلابا» في المواقف نتيجة لبعض التواطؤات، وهو ما تترجمه قرارات لجنة الانضباط التي ناقضت جملة وتفصيلا قرار اللجنة التنفيذية للكاف القاضي بإعادة المباراة في ملعب محايد، والذي ألغته محكمة التحكيم الدولي "تاس"، والتي قررت إعادة القرار مرة أخرى للاتحاد الأفريقي، وبالتحديد للجنة الانضباط وليست اللجنة التنفيذية التي اتخذت قرارها في بداية الأمر.