ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أحوال الطقس لليوم الخميس

الخميس 08/أغسطس/2019 - 08:48 ص
أحوال الطقس لليوم الخميس
Advertisements
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
Advertisements
ذكر المعهد الوطني للرصد الجوي أن اليوم  الخميس ، سيشهد تراجع طفيف في درجات الحرارة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط وتتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة وتبقى مرتفعة ببقية الجهات وتكون بين 39 و 45 درجة كما تصل إلى 48 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي.
و أشار الى أن الطقس سيتميز بظهور سحب قليلة تتكاثف بعد الظهر بالمناطق الغربية مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية وتشمل تدريجيا بعض الجهات الشرقية.
أما الريح فتكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية نسبيا من 30 إلى 40 كلم/س قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية المناطق ما يجعل البحر مضطربا 
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
برشلونة - أسبانيا
1
x
01:00
0
نابولي - إيطاليا