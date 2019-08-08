أحوال الطقس لليوم الخميس

ذكر المعهد الوطني للرصد الجوي أن اليوم الخميس ، سيشهد تراجع طفيف في درجات الحرارة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط وتتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة وتبقى مرتفعة ببقية الجهات وتكون بين 39 و 45 درجة كما تصل إلى 48 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي.

و أشار الى أن الطقس سيتميز بظهور سحب قليلة تتكاثف بعد الظهر بالمناطق الغربية مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية وتشمل تدريجيا بعض الجهات الشرقية.

أما الريح فتكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية نسبيا من 30 إلى 40 كلم/س قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية المناطق ما يجعل البحر مضطربا