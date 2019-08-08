ناجي الزعيري : النهضة صالحت قواعدها بترشيح مورو للرئاسة وتخلّصت من هذه العقدة

علّق رئيس تحرير اذاعة موزاييك أف أم ناجي الزعيري الأربعاء 7 أوت على ترشيح حركة النهضة لعبد الفتاح مورو للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها. واعتبر ناجي الزعيري أن النهضة بهاته الخطوة أرضت قواعدها وامتصت غضب قياداتها وتخلصت من عقدة الناقلة السياسية نحو قصر قرطاج. وتابع ناجي الزعيري " النهضة منحت نفسها ورقة للتفاوض فيما بعد على تقاسم منظومة الحكم".

وفي ما يلي تدوينة ناجي الزعيري: بترشيحها عبد الفتاح مورو، النهضة تتخلص من عقدة الناقلة السياسية نحو قصر قرطاج وترضي قواعدها وتمتصّ غضب قياداتها وتمنح لنفسها ورقة للتفاوض فيما بعد على تقاسم منظومة الحكم.