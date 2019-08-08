فتح شبابيك البنوك للعموم بمناسبة عطلة عيدي الإضحى و المرأة

دعا البنك المركزي في بلاغ له ضمانا لحسن سير المعاملات أثناء العطلة بمناسبة عيدي اإلضحى و المرأة أن تفتح البنوك شبابيكها للعموم يوم السبت 07 أوت.

و ذلك من الساعة التاسعة صباحا إلى منتصف النّهار لغرض إنجاز العمليّات المتعلقة بالتّنزيل نقدا والسحب والصرف اليدوي دون سواها.

وأن يفتح البنك المركزي التّونسي شبابيكه بمقره الرئيسي وبكافّة الفروع خلال نفس اليوم ونفس التوقيت لغرض إنجاز العمليّات المتعلقة بالدفوعات.