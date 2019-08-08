فتح شبابيك البنوك للعموم بمناسبة عطلة عيدي الإضحى و المرأة
الخميس 08/أغسطس/2019 - 08:43 ص
محمد وليد الجموسي
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دعا البنك المركزي في بلاغ له ضمانا لحسن سير المعاملات أثناء العطلة بمناسبة عيدي اإلضحى و المرأة أن تفتح البنوك شبابيكها للعموم يوم السبت 07 أوت.
و ذلك من الساعة التاسعة صباحا إلى منتصف النّهار لغرض إنجاز العمليّات المتعلقة بالتّنزيل نقدا والسحب والصرف اليدوي دون سواها.
وأن يفتح البنك المركزي التّونسي شبابيكه بمقره الرئيسي وبكافّة الفروع خلال نفس اليوم ونفس التوقيت لغرض إنجاز العمليّات المتعلقة بالدفوعات.
كما يلفت انتباه السادة المديرين العامين للبنوك والرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد إلى اتخاذ الإجراء ات الضروريّة لتأمين استمراريّة عمليّات السحب من الموزعات الآليّة للأوراق النقديّة خلال عطلة عيدي الإضحى و المرأة.
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