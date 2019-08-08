حمادي الجبالي : رئيس الجمهورية هو الضامن للوحدة الوطنية ولاحترام الدستور

قال رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي ان على رئيس الجمهورية ان يكون الضامن للوحدة الوطنية والبيت الذي يحتوي كل الاطياف .كما انه هو من يضمن الحريات وواحترام الدستور . وعليه ان يعمل على الحفاظ على استقلالية البلاد وامنها وتقويتها النهوض بها .

يذكر ان حمادي الجبالي قد تقدم الثلاثاء 06 اوت 2019 ترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها التي ستنعقد يوم 15 سبتمبر القادم .