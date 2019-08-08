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حمادي الجبالي : رئيس الجمهورية هو الضامن للوحدة الوطنية ولاحترام الدستور

الخميس 08/أغسطس/2019 - 08:41 ص
حمادي الجبالي : رئيس الجمهورية هو الضامن للوحدة الوطنية ولاحترام الدستور
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محمد وليد الجموسي
 
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قال رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي ان على رئيس الجمهورية ان يكون الضامن للوحدة الوطنية والبيت الذي يحتوي كل الاطياف .كما انه هو من يضمن الحريات وواحترام الدستور . وعليه ان يعمل على الحفاظ على استقلالية البلاد وامنها وتقويتها النهوض بها .
يذكر ان حمادي الجبالي قد تقدم  الثلاثاء 06 اوت 2019 ترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها التي ستنعقد يوم 15 سبتمبر القادم .
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