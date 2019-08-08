ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

40 مترشحا للانتخابات الرئاسية الى حد الآن

الخميس 08/أغسطس/2019 - 08:37 ص
40 مترشحا للانتخابات الرئاسية الى حد الآن
Advertisements
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
Advertisements
بلغ عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية مع انقضاء يوم الأربعاء 7 أوت 2019، اليوم السادس لقبول الترشحات، 40 مترشحا حزبيا وائتلافيا ومستقلا.
وبلغ عدد المترشحين الذين تقدموا بملفات ترشحهم لهذا الاستحقاق الانتخابي لليوم السادس على التوالي وإلى حدود الساعة السادسة مساء، 11 مترشحا وهم كالتالي:
- محمد المنصف المرزوقي (مترشح عن حزب الحراك)
- احمد بن نفيسة (مستقل)
- حمة الهمامي (مترشح عن ائتلاف حزبي)
- محمد الصغير نوري (مستقل)
- سامي شعبان (مستقل)
- عبد الكريم زبيدي (مستقل)
- حبيب الهردوق (مستقل)
- بدرالدين البريني (مستقل)
- فتحي السردوك (مستقل)
- محرز الزغلامي الشيخاوي (مستقل)
- رقية الحافي (مستقلة)
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
برشلونة - أسبانيا
1
x
01:00
0
نابولي - إيطاليا