40 مترشحا للانتخابات الرئاسية الى حد الآن

بلغ عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية مع انقضاء يوم الأربعاء 7 أوت 2019، اليوم السادس لقبول الترشحات، 40 مترشحا حزبيا وائتلافيا ومستقلا.

وبلغ عدد المترشحين الذين تقدموا بملفات ترشحهم لهذا الاستحقاق الانتخابي لليوم السادس على التوالي وإلى حدود الساعة السادسة مساء، 11 مترشحا وهم كالتالي:

- محمد المنصف المرزوقي (مترشح عن حزب الحراك)

- احمد بن نفيسة (مستقل)

- حمة الهمامي (مترشح عن ائتلاف حزبي)

- محمد الصغير نوري (مستقل)

- سامي شعبان (مستقل)

- عبد الكريم زبيدي (مستقل)

- حبيب الهردوق (مستقل)

- بدرالدين البريني (مستقل)

- فتحي السردوك (مستقل)

- محرز الزغلامي الشيخاوي (مستقل)

- رقية الحافي (مستقلة)