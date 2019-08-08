القيروان : الأمطار والرياح تتسبب في سقوط أشجار و أعمدة كهربائية في بوحجلة

تسببت الامطار الغزيرة المرفوقة بالرياح القوية ببوحجلة من ولاية القيروان عصر أمس وفي وقت وجيز في سقوط اشجار علي الطريق الوطنية رقم 2 كما تسببت في سقوط أعمدة كهربائية .

وقد تدخلت الستاغ لاصلاحها وتعويضها و واعادة التيار الكهربائي بالأماكن المتضررة .كما كانت للامطار الأثر الطيب في أوساط الفلاحين لفوائدها الكبيرة علي الزياتين والخضر والأشجار المثمرة .