ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

القيروان : الأمطار والرياح تتسبب في سقوط أشجار و أعمدة كهربائية في بوحجلة

الخميس 08/أغسطس/2019 - 08:32 ص
القيروان : الأمطار والرياح تتسبب في سقوط أشجار و أعمدة كهربائية في بوحجلة
Advertisements
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
Advertisements
تسببت الامطار الغزيرة  المرفوقة بالرياح القوية ببوحجلة من ولاية القيروان عصر أمس وفي وقت وجيز في سقوط اشجار علي الطريق الوطنية رقم 2 كما تسببت في سقوط أعمدة كهربائية .
وقد تدخلت الستاغ لاصلاحها وتعويضها و واعادة التيار الكهربائي بالأماكن المتضررة .كما كانت للامطار الأثر الطيب في أوساط الفلاحين لفوائدها الكبيرة علي الزياتين والخضر والأشجار المثمرة .
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
برشلونة - أسبانيا
1
x
01:00
0
نابولي - إيطاليا