القيروان : الأمطار والرياح تتسبب في سقوط أشجار و أعمدة كهربائية في بوحجلة
الخميس 08/أغسطس/2019 - 08:32 ص
محمد وليد الجموسي
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تسببت الامطار الغزيرة المرفوقة بالرياح القوية ببوحجلة من ولاية القيروان عصر أمس وفي وقت وجيز في سقوط اشجار علي الطريق الوطنية رقم 2 كما تسببت في سقوط أعمدة كهربائية .
وقد تدخلت الستاغ لاصلاحها وتعويضها و واعادة التيار الكهربائي بالأماكن المتضررة .كما كانت للامطار الأثر الطيب في أوساط الفلاحين لفوائدها الكبيرة علي الزياتين والخضر والأشجار المثمرة .
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