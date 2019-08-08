العسكري السوداني يكشف الملامح الأولية لمجلس الوزراء
الخميس 08/أغسطس/2019 - 08:22 ص
وكالات
Advertisements
Advertisements
أعلن رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي شمس الدين كباشي، أن الـ18 من أغسطس الجاري سيشهد تشكيل مجلس السيادة، كما يُحل المجلس العسكري الانتقالي في الـ19 من الشهر الجاري إنفاذاً للاتفاق الدستوري.
وقال "كباشي"
إن رئيس مجلس الوزراء يتم ترشيحه من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير، على أن لا يتجاوز
عدد الوزراء 20 وزيراً من كفاءات وطنية مستقلة، وذلك بالتشاور بين المجلس العسكري وقوى
إعلان الحرية.
Advertisements
المزيد عن: مجلس الوزراء الملامح الأولية العسكري السوداني السودان
- تجمع المهنيين السودانيين: لم نتفق مع المجلس العسكري على فتح الكباري والطرق
- "العسكري السوداني": فتح مسارات القطارات والطرقات بالاتفاق مع قوى "الحرية والتغيير"
- "العسكري السوداني" يتحفظ على نقاط كثيرة في وثيقة قوى الحرية والتغيير
- الانتقالي السوداني: لم نتفق على تشكيلة "المجلس السيادي"
- المجلس العسكري السوداني: مستعدون للعودة إلى مائدة المفاوضات "غدا"
- "كباشي": اكتمال الصيغة القانونية لإتفاق 5 يوليو في السودان
- "أسباب فنية" تؤجل تسليم وثيقة الاتفاق للأطراف السودانية
- السودان.. "الحرية والتغيير" ترد على مسودة الإعلان الدستوري
- المجلس العسكري السوداني: وقعنا على الاتفاق مع "الحرية والتغيير" دون أي ضغوط
- المعارضة السودانية ترفض "المحاصصة" في الحكومة الانتقالية