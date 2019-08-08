العسكري السوداني يكشف الملامح الأولية لمجلس الوزراء

أعلن رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي شمس الدين كباشي، أن الـ18 من أغسطس الجاري سيشهد تشكيل مجلس السيادة، كما يُحل المجلس العسكري الانتقالي في الـ19 من الشهر الجاري إنفاذاً للاتفاق الدستوري.

وقال "كباشي" إن رئيس مجلس الوزراء يتم ترشيحه من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير، على أن لا يتجاوز عدد الوزراء 20 وزيراً من كفاءات وطنية مستقلة، وذلك بالتشاور بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية.