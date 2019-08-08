خافيير تيباس: تمويل قطر لنادي سان جرمان خطر على اللعبة

جدد رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "ليجا" خافيير تيباس انتقاده لتمويل الدول الضخم لأندية كرة القدم في أوروبا خاصا بالذكر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية.

وقال تيباس في تصريحات لبرنامج “توتالي فوتبول” الإذاعي الإنجليزي: "الأندية المرتبطة بدول هي ظاهرة جديدة وتشكل خطرا لم تعهده كرة القدم من قبل."

أضاف "الأندية تتصرف بشكل كامل خارج إطار القوانين، وتهدد بتضخم السوق (الانتقالات) إلى مستويات كارثية"، داعيا الاتحاد الأوروبي للعبة "ويفا" إلى فرض "ضوابط مالية أكثر صرامة، تحد من قدرات الأندية المرتبطة بدول على الإنفاق، بشكل يفوق منافسيها بشكل كبير، وفرض عقوبات أكبر على مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف، التي شكلت حتى الآن رادعا ضعيفا."

وأنفق النادي الباريسي المئات من الملايين للتعاقد مع اللاعبين في المواسم الأخيرة، حيث ضم إلى صفوفه في صيف العام 2017 أغلى لاعبين في العالم، البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني لقاء 222 مليون يورو، والفرنسي كيليان مبابي من موناكو في صفقة قدرت قيمتها بـ180 مليونا. ونادي باري سان جرمان تحت مجهر الاتحاد الأوروبي على خلفية شبهات بمخالفة قواعد اللعب النظيف التي وضعها "ويفا" سعيا لضمان عدم إنفاق الأندية أكثر من إيراداتها في فترات زمنية محددة.

ورأى تيباس أن نموذج الإنفاق الذي يتعبه النادي الباريسي، يختلف عن مقاربة أندية كبرى في إسبانيا عرفت بإنفاقها الكبير في سوق الانتقالات، مثل برشلونة وريال مدريد، موضحا أن "ناديا تديره دولة سيكون مخالفا لقواعدنا المالية في إسبانيا. أي مستثمر يرغب في القدوم إلى الليجا عليه القبول بضوابطنا المالية، ولن نسمح لأي مستثمر بأن يراكم الديون أو يضخّم السوق."

أضاف "لم يسبق لبرشلونة وريال مدريد أن تلقيا الدعم من دولة، وتمت إدارتهما دائما بطريقة مسؤولة ماليا."