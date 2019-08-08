بنك قطر الأول يبحث تخفيض رأس المال بنسبة 65% لإطفاء الخسائر

حدد بنك قطر الأول يوم 28 أغسطس الجاري موعداً لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، لمناقشة تخفيض رأسمال البنك بنسبة 65% ليصبح 700 مليون ريال، مع الخضوع لموافقة الجهات الرقابية.

وإلى جانب ذلك فإن العمومية ستنظر في تعديل النظام الأساسي للبنك، وذلك بإضافة بعض المواد فيما بتعلق بتخفيض رأس المالي، ومتطلبات الجهات الرقابية.

كما ستناقش العمومية اعتماد استثناء برزان القابضة، وشركة جينيرك الهندسية من السقف المعتمد فيما يتعلق بمعاملات البنك مع الأطراف ذات العلاقة بأعضاء مجلس الإدارة لعام 2019، وذلك بشكل مباشر/ أو غير مباشر.

يذكر أن رأسمال قطر الأول يبلغ ملياري ريال، موزعاً على ملياري سهم، بقيمة اسمية ريال للسهم الواحد.

وكان الأول أعلن القوائم المالية للربع الثاني من العام الجاري، مسجلاً خسائراً بقيمة 304.52 ملايين ريال، بانخفاض سنوي 0.72%، وحقق خلال الستة الأشهر الأولى من العام الجاري خسائر بقيمة 301.34 مليون ريال، بتراجع 14.84%.

ونصت المادة رقم 295 من قانون الشركات القطري لعام 2018 على أنه إذا بلغت خسائر شركة مساهمة نصف رأس المال، وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامه.

وتبعاً ذلك، أقرت عمومية الأول في أبريل الماضي تخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر، إلا أنه لم يتم تطبيق ذلك حتى الآن، إذ بلغت الخسائر المتراكمة نحو 1.30 مليار ريال، بما يمثل 65% من رأس المال البالغ مليار ريال.